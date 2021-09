الموسيقى الكلاسيكية تحفِز على أكل الأطعمة الحلوة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة توصلت إلى أن الاستماع إلى مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية قد يجعلك تتوق لأكل البسكويت بالشوكولاتة وغيرها من الأطعمة الحلوة والابتعاد عن الوجبات السريعة مثل شطائر البرغر.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة التى أجراها باحثون بقيادة جامعة مياجي في اليابان توصلت إلى تلك النتيجة بعدما استمع 800 شخص إلى 20 مقطعا لأربعة أنواع من الموسيقى وهي الكلاسيك والجاز والهيب هوب والروك ميتال ثم طلب منهم تقييم رغبتهم في تناول 16 عنصرا غذائيا وكذلك شرح كيف كانت حالتهم العاطفية أثناء الاستماع لتلك المقاطع الموسيقية.

وقال المشاركون في الدراسة إنهم شعروا بالهدوء عند الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية وفضلوا تناول الأطعمة الحلوة عن الوجبات السريعة مثل البرغر ورقائق البطاطس.

وذكر الباحثون المقطوعات الموسيقية التى استمع إليها المشاركين في التجربة وهي الموسيقى التصويرية لفيلم Elgar's Salut d’amour و Bach’s Air on the G String ، أما أغاني الجاز فكانت أغنية Take Five و Miles Davis’s Walkin ’لـ Dave Brubeck.، وأغاني موسيقى الهيب هوب ، فقد كانت California Love لـ 2Pac و Dr Dre و Thrift Shop و Macklemore و Ryan Lewis. وموسيقي الروك ميتال فكانت أغاني Iron Maiden’s The Trooper و Metallica’s Master of Puppets.

وأضاف الباحثون أن الأطعمة اللذيذة كانت الأقل تفضيلا عند الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، مقارنة بالأنواع الأخرى.

وقال الباحث تشارلز سبينس من جامعة أكسفورد، لمجلة Food Quality and Preference إن الرابط بين تناول الموسيقى وأنواع معينة من الأطعمة يمكن تفسيره من خلال حالتنا العاطفية لأن الدراسات السابقة وجدت أن الناس يعتبرون الأطعمة الحلوة أكثر هدوءا.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن أبحاثا سابقة أجرتها جامعة كارلستاد في السويد وجدت أن الاستماع للموسيقى الكلاسيكية في متجر للملابس دفعت الزبائن إلى شراء ملابس باهظة الثمن.