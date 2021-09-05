سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا

المصدر: سيدني - د ب أ

أفادت خدمات طوارئ في أستراليا بأن شخصا لقي حتفه اليوم، بعدما هاجمته سمكة قرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وذكرت خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز أن المسعفين تلقوا بلاغات بأن سمكة قرش هاجمت شخصا شمال ميناء كوفس، على بعد 430 كيلومترا شمال سيدني.

وأوضحت خدمة الإسعاف، في تغريدة على موقع تويتر، أنه "على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلها المارة والمسعفون وخدمات الطوارئ الأخرى، لقي المصاب حتفه في مكان الحادث".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس الأسترالية" عن كريس ويلسون المسؤول بخدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز القول إن "عددا من راكبي الأمواج والمارة قدموا المساعدة للمصاب، لقد تحلوا بالشجاعة بشكل لا يصدق، في موقف صعب للغاية".

وأضاف أن الضحية "تعرض لإصابة خطيرة في ذراعه، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها المارة والمسعفون وخدمات الطوارئ الأخرى، لم يتسن إنقاذه".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل كان راكب أمواج في الثلاثينيات من عمره.