5 نصائح للتخلص من دهون البطن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هناك بعض الخطوات البسيطة التي قد تساعد على التخلص من دهون البطن دون اتباع نظام غذائي محدد وذلك كما نشر موقع "اي تايم".



التحكم في كمية الطعام

التحكم في كمية الطعام التي تتناولها، يعني إبقاء شهيتك تحت السيطرة حيث أننا في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري، ولكن بمساعدة التحكم في الكمية، لا يمكنك فقط خسارة بعض الكيلوغرامات والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة، ولكن يمكنك أيضًا فقدان بعض دهون البطن والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

تناول الطعام ببطء

إذا كنت تريد السيطرة على معدتك عندما تتناول وجبتك، تذكر أن تأكل ببطء وأن تمضغ طعامك بشكل صحيح، حيث أن هذا يساعد على تكسير طعامك بشكل أكثر كفاءة، ما يسهل هضمه في المعدة. إلى جانب ذلك، يضمن الهضم الأفضل شبعًا أفضل لفترات أطول من الوقت.



النوم بشكل كافٍ

غالبًا ما تعيق قلة النوم عملية فقدان دهون البطن، لكن الأبحاث توصلت إلى أن قلة النوم لدى الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن وقد تجعل من الصعب عليهم التخلص من دهون البطن، حيث أنه قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى التوتر ويسبب أيضًا ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك، وهذا يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميا.

اجلس بشكل صحيح

سواء كنت تعمل أو تقوم بأي شكل آخر من أشكال العمل، فمن المهم أن تتأكد من وضعيتك، حتى لا تؤثر سلبا على شكل بطنك، فالجلوس بشكل جيد يساعدك على إشراك عضلات بطنك ومعدتك معك في الأنشطة التي تقوم بها.

اشرب الكثير من الماء

الماء جزء مهم من رحلتنا لفقدان الوزن، من خلال بدء يومك بشرب كوب من الماء أو شرب كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة، يمكن أن يرطب جسمك، ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع جوعك ويبقيك ممتلئا لفترة أطول من الوقت، يمكنك أيضا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء العذب بالليمون، ما يقلل من الجوع.