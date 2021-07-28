يسرق حلي بـ3 ملايين يورو بـ"سكوتر"

المصدر: باريس - أ ف ب

سطا رجل أمس، على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة قرب جادة الشانزليزيه في باريس، ونجح في سرقة حلي تراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأشار المصدر إلى أن السارق الذي وصل إلى المكان على دراجة "سكوتر"، اقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر مسلحا بمسدس ثم استولى على حليّ وأحجار كريمة، من دون أي عنف، قبل أن يغادر المكان أيضا على دراجة "سكوتر".

وأكدت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس فتح تحقيق في الحادثة بتهمة السطو المسلح، فيما أوكلت وحدة مكافحة أنشطة العصابات بالتحقيقات.

ويقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرنسوا الأول قرب جادة الشانزيليزيه.

وتُعرف دار "شوميه" خصوصا في العالم بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم والذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن سرقة أحجار كريمة بقيمة 1,9 مليون يورو.