طرق لخفض ضغط الدم بدون دواء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت طبيبة القلب من المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي"نقلاً عن "نوفوستي".

وأشارت الدكتورة ماريا بويارينوفا، إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط الدم هو الوزن الزائد، مذكرة أن البدانة تسفر عن تغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وإضافة إلى ذلك يؤثر الوزن الزائد سلبا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. ولتخفيض الوزن من الضروري تقليل محتوى السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء في الجسم. وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة بالمبالغة في تناول الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ودققت أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

ودعت الطبيبة إلى تقليل تناول الملح (لا أكثر من 5 غرامات يوميا)، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل. وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجلات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

وذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت: "بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية. ولذلك أوصي لمن يشرب القهوة دائما بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع وذلك بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضا إلى أهمية النوم الصحي (8 ساعات على الأقل)، محثة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.