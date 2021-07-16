بالفيديو..امطار وجريان أودية في محافظات سلطنة عُمان ودعوات للحذر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تشهد بعض المناطق في سلطنة عمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وسجلت الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية عدداً من الحوادث جراء السيول التي اجتاحت يعض القرى العمانية وشوارعها من بينها احتجازات لبعض الأشخاص داخل مركباتهم وفي الأودية .



وكشف المركز العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ، عن تأثير أخدود من منخفض جوي من بحر العرب على أجواء السلطنة، وإنه سيستمر لعدة أيام.

وأوضح المركز أن غزارة الأمطار تتركز على محافظات: شمال الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية وظفار والوسطى وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها.

وناشدت شرطة عمان السلطانية الجميع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية.