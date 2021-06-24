7 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكريات الخفية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

الكثير من الناس الآن يحاولون الحد من تناول السكريات، لارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب، والنوع الثانى من مرض السكري، والسرطان. ومن السهل أن نستهين بكمية السكر التي تستهلكها في الواقع، وذلك لأن العديد من الأطعمة تحتوي على السكريات الخفية، بما في ذلك بعض الأطعمة التي لا تعتبرها من الحلويات، وفي الواقع، وحتى المنتجات التي يتم تسويقها على أنها "خفيفة" أو "قليلة الدسم" غالبا ما تحتوي على المزيد من السكريات.

وهناك العديد من الأطعمة التي تخفي بداخلها كميات ضخمة من "السم الأبيض"، وفيما يلي بعض من تلك الأطعمة، بحسب ما نقل موقع "brightside" الأميركي.

1- الطماطم المعلبة:

يعتقد الكثيرون أن معلبات الطماطم صحية ولكن هذا غير صحيح، فمحتوى السكر في علبة واحدة منها يمكن أن يغطي فعليا الكمية اليومية المطلوبة، لاسيما في الصلصات التي ترتكز على الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضتها.

2- اللبن قليل الدسم:

وفي حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة صحي، إلا أنها ليست كلها كذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزبادي.

إذ تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 غرام من السكر، في حين أن عبوة اللبن اليوناني يمكن أن تحتوي ما بين 6 إلى 12 غرامًا من السكر.

وتستخدم إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون، وتحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكه منها أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

3- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:

إلى ذلك، تحتوي تتبيلات السلطة المخصصة للريجيم والتي تتضمن نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية على كميات متزايدة من السكر، لا بل يمكن أن تختزن ملعقتان كبيرتان من تلك التتبيلة على حوالي 7 إلى 10 غرامات من الدهون المضافة.

لذا يوصي الخبراء بتحضير تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل، للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة.

4- الكاتشب:

أما الكاتشاب، الذي يحتوي على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، فملعقة واحدة منه تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشاب على ما يقرب من 4 غرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، التي يتم ربطها غالبا بالسمنة وأمراض القلب.

5- زبدة الفول السوداني:

وبالنسبة لزبدة الفول، ففيما لا تتضمن الأنواع الطبيعية منها على الكثر من السكر، إلا أن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

لذا يوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني، حتى تتمكن من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.

6- رقائق البطاطس (الشيبس):

كذلك تحتوي رقائق التشيبس على نسبة 3% -5% من السكر، خاصة تلك المكونة من نكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.

كما تتضمن أيضًا نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي يحولها الجسم إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

7- الفاكهة المجففة:

وأخيرا، نصل إلى الفاكهة المجففة، ففيما يعتقد البعض أن الفاكهة قد تشكل وجبة خفيفة صحية، إلا أنه عندما يتم تجفيفها تخسر الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها مما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.