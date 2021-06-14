التجارب تظهر فعالية لقاح نوفافاكس بنسبة 93 % ضد عائلة كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

أظهر لقاح شركة نوفافاكس المرشح المضاد لكوفيد-19 كفاءة قوية ضد فيروس كورونا بما في ذلك السلالات المتحورة في تجربة كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "نوفافاكس" اليوم، أن اللقاح أظهر كفاءة بنسبة 90 % في منع مرض كوفيد-19 الذي يصاحبه أعراض وكفاءة بنسبة 100 % في منع الأعراض المتوسطة والحادة. وأضافت أن اللقاح فعال بنسبة 93 % ضد السلالات الأخرى.

ويستخدم اللقاح تكنولوجيا البروتين المؤتلف المستخدمة أيضا في اللقاح المرشح المطور من جانب سانوفري وجلاكسوسميث كلاين. وتقترب نسبة الكفاءة الكلية للقاح البالغة أكثر من 90 % من المعدلات المبلغ عنها للقاحات المطورة بتقنية "إم ار ان ايه" المطورة من جانب فايزر وبيونتيك، بالإضافة إلى موردنا وكذلك "سبوتنيك في" الروسي .