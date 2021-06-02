علامات مزعجة تدل على نقص فيتامين «بي 12»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يؤدي فيتامين «بي 12» عددا من الوظائف الحيوية بالجسم، من أهمها المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتكوين الحمض النووي بجميع خلايا الجسم، وضمان عمل الجهاز العصبي بشكل طبيعي.

ونقلت صحيفة «إكسبرس» عن عدد من خبراء الصحة قولهم إن هناك أعراضا معينة تشير إلى نقص فيتامين «بي 12» في الجسم.



ومن أهم هذه الأعراض الشعور بوخز في اليدين والقدمين يشبه الوخز بالإبر، حيث يعتبر هذا الوخز انعكاسا لتلف محتمل في الأعصاب أو مشاكل عصبية.

وأشار الخبراء إلى أن فيتامين «بي 12» يساعد في إنتاج مادة المايلين التي تحيط بالأعصاب لحمايتها وعزلها، ويمكن أن يكون الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين علامة على نقص هذه المادة.

ومن بين الأعراض الشهيرة الأخرى لنقص فيتامين «بي 12» اصفرار البشرة والتهاب اللسان واحمراره وقرحة الفم بسبب تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.



بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب نقص فيتامين «بي 12» في حدوث تغييرات في طريقة المشي والحركة، حيث يؤثر على توازن الجسم بشكل ملحوظ، كما يؤثر على الرؤية والذاكرة، وقد يؤدي للاكتئاب في بعض الأحيان.

ونصح الخبراء بضرورة تناول بعض الأطعمة للحفاظ على مستويات فيتامين «بي 12» في الجسم من بينها اللحوم وكبد البقر والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرى.