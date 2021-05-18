القبض على صينيين بحوزتهما 70 كيلوغراماً من المخدرات في كمبوديا

المصدر: بنوم بنه - د ب أ

ألقت الشرطة في العاصمة الكمبودية القبض على صينيين اثنين بعد مصادرة كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزتهما، حيث تم ضبط 70 كيلوغراما من المخدرات كانت في طريقها إلى فيتنام.

ويواجه الرجلان "40 و58 عاماً"، تهم حيازة المخدرات والاتجار بها، وفقا لتقرير صدر اليوم، لصحيفة الخمير تايمز، والذي أشار إلى أن الجرائم قد تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وتم القبض على الاثنين الأسبوع الماضي عندما داهمت الشرطة منزلا في بنوم بنه. وخلال العملية، صادر رجال الشرطة 52768 قرصا من مخدرات "إم.دي.إم.إيه"، و49 كيلوجراما من الهيروين و12 كيلوجراما من الميثامفيتامين.

وكانت المخدرات في طريقها إلى فيتنام، حسبما ورد، حيث كان المشتبه بهمات يعتزمان استخدام الحافلات العامة لنقلها.

يشار إلى أن ضبط هذه الكمية من المخدرات يعد واحدة من أكبر عمليات الضبط المسجلة في كمبوديا، حيث تتجاوز كمية الـ50 كيلوغراما من الهيروين التي تم ضبطها في عام 2017 والتي وصفها أحد المسؤولين في ذلك الوقت بأنها أكبر عملية ضبط في البلاد.