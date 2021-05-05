عروس تترك عريسها في ليلة الزفاف "جدول الضرب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت عروس هندية ترك حفل زفافها في ولاية أوتار براديش وعريسها بعد اختباره بتسميع جدول الضرب 2.

وتم إلغاء حفل الزفاف الهندي، حيث غادرت العروس بعد أن فشل العريس في تسميع جدول الضرب 2.

وجاء ذلك بعد أن تجمع أفراد من العائلتين وعدد من القرويين، ثم صرخت العروس قبل بدء الاحتفال بالزفاف مدعية أنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

ووفقًا لفينود كومار ضابط محطة بانواري، فقد تم الترتيب للزواج وكان العريس من قرية داوار في منطقة ماهوبا في أوتار براديش.

في مكان الزفاف، تجمع أفراد من العائلتين وعدد من القرويين، ثم صرخت العروس وهما في طريقهما لمنزل الزوجية، مدعية أنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، وغادرت العروس فيما لم يتمكن الأصدقاء وأفراد الأسرة من إقناعها بتغيير رأيها.

أعرب ابن عم العروس عن دهشته من معرفة أن العريس غير متعلم قائلا: "لقد أخفت عائلة العريس عنا درجة تعليمه، ربما لم يذهب حتى إلى المدرسة، لقد خدعتنا عائلة العريس، لكن أختي الشجاعة خرجت دون أن تخشى من العادات والتقاليد".