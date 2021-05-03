أطفال يلتهمون "حلوى الحشيش" في بريطانيا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض 4 أطفال لأضرار صحية اثر تناولهم حلوى يعتقد أنها تحتوي على الحشيش في بريطانيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الأطفال بدأوا في التقيؤ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بعد تناولهم حلوى من محل تجاري في باوند لين بمدينة إبسوم جنوبي بريطانيا.

وقالت الشرطة إن أربعة أطفال صغار تناولوا حلوى الجيلي اعتقدوا أنها تحتوي على الحشيش نُقلوا إلى المستشفى بعد أن بدأ ثلاثة منهم في التقيؤ بشكل لا يمكن السيطرة عليه وفقدوا وعيهم.

وتم نقل 3 أطفال إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بينما نقل الطفل الرابع مع عائلته إلى المستشفى كإجراء احترازي من عائلته.

وقالت الشرطة إنها لا تملك "وصفا واضحا للحلويات المعنية"، لكنها ترجح أنها تحتوي على الحشيش.

ولازال الأطفال الأربعة في المستشفى منذ الأول من أمس يتلقون الرعاية الصحية.