علامات تشير إلى نقص استهلاك الخضراوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحتوي الخضراوات على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية صحية، وبعضها يتميز بفوائده الاستثنائية، ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات في الحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب

إليكم بعض العلامات التي تشير إلى أنك لا تأكل ما يكفي من الخضار:

1. الإصابة بالكدمات بسهولة: إن استهلاك كميات أقل من فيتامين ج يمكن أن يسبب الكدمات بسهولة ونزيف اللثة والضعف والتعب والطفح الجلدي وتقليل معدل التئام الجروح والجروح.

2. الشعور بالتعب: بسبب نقص حمض الفوليك الذي يؤدي إلى التعب وفقر الدم.

3. الذاكرة الضبابية: حيث تشعر بصعوبة بحفظ أمور صغيرة، وثبت أن اللوتين، وهو مادة مغذية، يعزز الذاكرة والتعلم. توجد في الجزر والخضروات الورقية والبروكلي والذرة والطماطم.

4. التعرض لتقلصات العضلات: الخضار تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في منع تقلصات العضلات، وخاصة عند ممارسة الرياضة، والبوتاسيوم معدن أساسي يمكن أن يساعد في منع تقلصات العضلات والانتفاخ، يمكن للبوتاسيوم أيضًا أن يمنع ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب والكلى والقلق والتوتر. كما أنه يساعد على تعزيز قوة العضلات والتمثيل الغذائي

5. مشاكل في الهضم: تساعد الألياف الموجودة في الخضار في عملية الهضم، مما يساعد في الحفاظ على انتظام الأمعاء

6. خطر الإصابة بمشاكل القلب: يمكن أن تؤدي أمراض القلب التاجية مثل النوبات القلبية والذبحة الصدرية إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الأشخاص الذين يستهلكون كمية أقل من الخضار غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بأمراض القلب.

7. زيادة الوزن: فالخضروات مليئة بالألياف الغذائية التي تجعلك تشعر بالشبع حتى لا تشعر بالجوع فيما بعد. تحتوي معظم الخضروات على سعرات حرارية منخفضة، ويؤدي تناولها إلى الحد من الرغبة الشديدة في الجوع مع تزويدك بالعناصر الغذائية الأساسية.

8. مشاكل في الرؤية: فالخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والخضروات الملونة مثل الجزر والشمندر تحتوي على الكاروتينات التي قد تساعد في منع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر وتساعد على تحسين الصورة البصرية للعين.