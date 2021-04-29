دراسة: لقاح كورونا يقلل انتقال العدوى داخل الأسرة إلى النصف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دراسة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا يمكنها أن تقلل خطر انتقال عدوى الفيروس في محيط الأسرة داخل المنزل إلى النصف.

وخلصت الدراسة، التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إلى أن أولئك الذين حصلوا على جرعة أولى من لقاح "فايزر" أو لقاح "أسترازينيكا"، وأصيبوا بعد ثلاثة أسابيع، كانوا أقل خطرا من حيث نقل العدوى بالفيروس لآخرين بنسبة تتراوح بين 38 في المئة و49 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.

ووصف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، نتائج الدراسة بأنها "أنباء رائعة".وحث الجميع "على الحصول على لقاحاتهم في الوقت المناسب".

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان إن الدراسة رصدت توافر حماية من كوفيد بعد نحو 14 يوما من الحصول على اللقاح، بمستويات مماثلة بغض النظر عن أعمار حالات الإصابة أو المخالطين.

وأضافت أن هذه الحماية كانت من أبرز ما رُصد من تراجع للمخاطر بالنسبة لشخص حصل على اللقاح ومصاب بعدوى وتظهر عليه الأعراض في المقام الأول، بنسبة تتراوح من 60 في المئة إلى 65 في المئة، بعد أربعة أسابيع من الحصول على جرعة واحدة من أي من اللقاحين.