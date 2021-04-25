بعد تنفيذ 1070 حكم إعدام.. وفاة "عشماوي" أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي اليوم الأحد، حسين العشماوي أشهر منفذ أحكام إعدام في مصلحة السجون المصرية بحسب ما نقل موقع "مصر اليوم".

ولد حسين قرني بمركز سمنود بمحافظة الغربية الكبرى عام 1947، وحفظ أجزاء من القرآن الكريم وتقدم لوظيفة مساعد شرطة والتحق بالعمل الشرطي بعد اجتياز الاختبارات ومارس العمل حتى نقل الى مصلحة السجون، وعمل مساعداً لـ "أحمد عشماوي" عام 1980 وكان في تلك الفترة مسؤولاً عن إحضار المتهم من غرفته والسيطرة عليه واقتياده لمكتب المأمور ومن ثم غرفة الإعدام، وحمل عدة الشغل والتي كانت عبارة عن حبل من الكتان وحديدة وطاقية سوداء، وظل هكذا حتى أصبح الرجل الأول في تنفيذ أحكام الإعدام.

ونفذ أول حكم إعدام له ضد امرأة اتهمت بقتل زوجها وشقيقه داخل سجن بنها، وتلك الواقعة بداية تغير في حياته، نحو سلسلة طويلة من الأحكام نفذها عبر تاريخه حتى دخل موسوعة جنيس.

وكان المتوفى حسين عشماوي قد نفذ 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير".