ولاية ألمانية تقرر إعطاء لقاح أسترازينيكا لجميع الشرائح العمرية

المصدر: ألمانيا - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الأربعاء أن من الممكن لجميع الشرائح العمرية، على الفور، أخذ لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بغض النظر عن سلسلة أولويات التطعيم.

في الوقت نفسه، لفتت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يتعين عليهم أخذ مشورة طبية مفصلة قبل التطعيم.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار يعني أن من الممكن أخذ لقاح أسترازينيكا بمراكز التطعيم أو العيادات، بغض النظر عن العمر أو ترتيب الأولوية.

وقالت وزير صحة الولاية، هاري جلافه، اليوم الأربعاء:" كما سيكون لدى الممارسين العامين بهذه الطريقة الفرصة لتوفير التطعيم لعدد أكبر من المرضى".

وأوضحت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أن قرار الموافقة على إعطاء اللقاح هو عرض يمكن لمن ليس لديهم تحفظات على أسترازينيكا أو لديهم القليل من التحفظات عليه، الاستفادة منه وأخذ التطعيم ضد كورونا.

وأضافت جلافه أن " الهدف هو عدم ترك أي لقاح وأن نتمكن من المضي قدما في تطعيم السكان".

كانت ولاية سكسونيا ألغت نظام الأولويات بالنسبة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا وسمحت بإعطائه أيضا للأشخاص دون الستين عاما.