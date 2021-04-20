دلالات الجلد الجاف والمثير للحكة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد وجود حكة مستمرة في الجلد الجاف والقشور واحدة من العلامات التحذيرية الأقل شهرة لمرض السكري، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ويمكن أن يؤدي عدم تشخيص مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الألياف العصبية في جميع أنحاء الجسم. ويمكن أن يحدث هذا الضرر في أي مكان، ومع ذلك، فإنه يؤثر عادة على أعصاب اليدين والقدمين. وهذا الضرر يمكن أن يسبب الحكة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تقليل الدورة الدموية في الأطراف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف بشرتك ما يؤدي إلى الحكة والتقشير.

ومعظم المضاعفات الجلدية المتعلقة بالسكري غير ضارة، لكن بعضها قد يؤدي إلى أعراض مؤلمة ومستمرة، وقد تتطلب عناية طبية.