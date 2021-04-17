الفول الأخصر..الاعتدال بتناوله يفيد القلب ويكافح الأمراض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعشق عدد كبير من الناس الفول الأخضر، فينتظرون بفارغ الصبر "الموسم". ولأن تناول الفول الأخضر يتم في هذه الفترة من السنة، قدم موقع "مصدر" بعض فوائده الصحية التي ننقلها لكم وهي:

- محاربة السرطان: يحتوي الفول الأخضر على كمية كبيرة من مادة الكلوروفيل التي تساعد في محاربة المواد المسرطنة التي يمكن أن تدخل الجسم من خلال بعض الأطعمة.

- المحافظة على صحة العظام: يعتبر الفول الأخضر من أغنى النباتات بالفيتامين K، الذي يرتبط انخفاض استهلاكه بزيادة خطر تكسر العظام وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام والحد من إعادة إفرازه في الدم.

- الحفاظ على صحة القلب: يؤدي ارتفاع الكولسترول في الدم إلى مشاكل عدة في القلب وخطر الجلطات. في الواقع فإن الفول الأخضر هو من النباتات التي لا تحتوي على الكولسترول، وبالتالي يعتبر خيارًا صحيا للقلب والشرايين. إضافة الى ذلك، يحتوي الفول الأخضر على كمية كبيرة من الألياف التي تساهم في تخفيض نسبة الدهون الضارة بالجسم.

وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن الإفراط في تناول الفول الأخضر قد يؤدي بدوره الى بعض المضار مثل أنيميا الفول، وهو فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز رقم 6، اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التخمة وعسر الهضم.