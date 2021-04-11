ناسا تؤجل أول تحليق للمروحية "إنجنويتي" في أجواء الكوكب الأحمر

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يوم السبت إنها أجلت أول عملية تحليق للمروحية الصغيرة "إنجنويتي" على الكوكب الأحمر في إطار سعيها لإصلاح مشكلات تقنية.

ولن تخوض المروحية "إنجنويتي"- التي وصلت إلى المريخ على متن المسبار بيرسيفرانس- أول رحلة لها قبل 14 أبريل الجاري.

وكان الموعد المحدد سابقًا هو اليوم الأحد 11 أبريل.

وقالت ناسا إن اختبار الدوران عالي السرعة للمروحية "إنجنويتي" والذي جرى يوم الجمعة انتهى مبكرا عندما ظهرت مشاكل أثناء الانتقال من وضع ما قبل الطيران إلى وضع الطيران.

وقالت وكالة الفضاء إن المروحية "آمنة وسليمة" وأرسلت بيانات إلى الأرض.

ويقوم فريق بفحص البيانات لتحديد المشكلة وسيقوم بتحديد موعد آخر لإجراء اختبار السرعة الكاملة بعد الانتهاء من المراجعة.

وستشهد الرحلة التجريبية محاولة المروحية، التي تزن حوالي 8ر1 كيلوجرام، التحليق على ارتفاع حوالي 3 أمتار، وتبقى في مكان واحد لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم تعود إلى سطح المريخ.

وستكون هذه أول رحلة لطائرة على كوكب آخر.

وتعمل المروحية ببطاريات الليثيوم ولديها القدرة على القيام بالعديد من محاولات التحليق الأخرى لمدة شهر تقريبا.

وتواجه المروحية ظروفًا قاسية على سطح المريخ: حيث تصل درجات حرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر، وجاذبية منخفضة وغلاف جوي رقيق.

وسافرت "إنجنويتي" إلى المريخ على متن المسبار بيرسيفرانس، الذي يزن حوالي ألف كيلو جرام وهو بحجم سيارة صغيرة.

ووصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير الماضي بعد رحلة استمرت 203 أيام.

وهبط في بحيرة جافة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا وتسمى جيزيرو كريتر التي سيجري فحصها خلال العامين المقبلين.