أم صينية تلتقي بابنتها المفقودة منذ زمن طويل في عرس ابنها

المصدر: ترجمة: موقع الإمارات اليوم

أصيبت امرأة صينية بصدمة يوم زفاف ابنها، عند اكتشافها أن عروسه هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل.

وتنبهت السيدة إلى الأمر عندما لاحظت وحمة على يد العروس في الحادثة التي وقعت في سوتشو بمقاطعة جيانغسو في الصين.

حيث لاحظت في الحفل علامة مشابهة لتلك الموجودة على يد ابنتها المفقودة، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وبعد اكتشاف العلامة المميزة، سألت الأم والدي العروس عما إذا كانت قد تم تبنيها منذ أكثر من 20 عاماً.

وشعرت الأسرة بالحيرة من السؤال لأنه كان سراً لفترة طويلة، لكنهم كشفوا عن أنهم عثروا على طفلة على جانب الطريق منذ سنوات، وقاموا بتربيتها.

وبحسب ما ورد، وصفت الابنة المفقودة لحظة لقاء والدتها بأنها "أسعد من يوم الزفاف نفسه".

وقامت الفتاة بالزواج من الشاب الذي تبين أن العائلة قامت بتبنيه.

وتبنت السيدة ولداً بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها المفقودة، وبحثت عنها لسنوات، ولكن دون نجاح.