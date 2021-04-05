بالفيديو.. يعذب كلباً حتى الموت في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيب كلب حتى الموت على يد أحد الأشخاص بمنطقة المقطم في القاهرة.

وأوضحت اللقطات المصورة أحد الأشخاص يقوم بتعذيب كلب ضال بالضرب المبرح، وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة.

وألقت قوات الأمن المصرية القبص على المتهم، بعد تقديم بلاغ من رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان، ضد مرتكب الواقعة.

من جانبها قالت صحيفة "اليوم السابع المصرية" إن الرجل حارس عقار كائن بمنطقة المقطم، مضيفة أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

الفيديو نقلاً عن "مصر تلاتين"

وكان رواد مواقع تواصل اجتماعي قد تداولوا الأسبوع الماضي، واقعة تعدي أشخاص في منطقة مستعمرة السكة الحديد بمدينة أسوان، جنوب القاهرة، على كلاب الشوارع بالضرب حتى الموت.

وقال شهود العيان على الواقعة التي حدت أواخر الشهر الماضي، إن بعض الأشخاص تعدوا على الكلاب بالضرب بالجنزير والحجارة والفأس والشوم، كما قتلوا كلاباً مولودة من أيام للتخلص منهم، وعندما حاول بعض الشباب التدخل لإيقافهم، تعرضوا لهم ومنعوهم بالقوة.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصة نشطاء حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان الذين أبدوا استياءهم من الواقعة، مطالبين بمحاسبة مرتكبي الواقعة حتى لا تتكرر مرة أخرى.