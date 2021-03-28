القضاء المصري يعيد عماد الدين أديب لعضوية نقابة الصحفيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب، بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين شكلاً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.



وحسب ما نشره موقع "اليوم السابع" المصري، فقد تبين للمحكمة، أن المدعي كان مقيداً بنقابة الصحفيين، وصدر القرار المطعون فيه وفقاً لما جاء بمذكرة دفاع نقابة الصحفيين، استناداً إلى قرار هيئة التأديب الابتدائية الصادر عام 2020 في الدعوى رقم 9لسنة 2019 والمتضمن شطبه من جداول نقابة الصحفيين، وذكرت نقابة الصحفيين أن السبب الذي ارتكنت إليه في إصدار قرار شطب أديب، هو صدور قرار هيئة التأديب الابتدائي وفق ما تقدم.

وكان قرار هيئة التأديب في نقابة الصحفيين المصرية قد قضى بشطب أديب من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان، بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.