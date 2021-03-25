وسط "كورونا".. طفل يساهم في صنع "آلة للعناق" لمعلمته المصابة بالسرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ساعد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في إنشاء آلة تمكّن معلمته التي تحارب المرحلة الرابعة من سرطان الثدي، من معانقة من تشاء حين تريد، وذلك وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية.

وفي 13 مارس، قام الطفل أفيري وعائلته بتسليم «آلة العناق» إلى معلمته في روضة الأطفال، خارج منزلها في لونغ آيلاند بمدينة نيويورك.

وقالت والدة أفيري، كاثي غرين، لـ«صباح الخير يا أميركا»: «لقد تفاجأت.. صرخت لزوجها وأطفالها قائلة: تعالوا إلى هنا، انظروا إلى ما صنعوه.. سأعانق أحد طلابي».

وسترومسكي البالغة من العمر 48 سنة لديها روب ثلاثة أطفال، ماديسون (18 عاماً) ومورغان (15 عاماً) وكوين (12 عاماً).

وتم تشخيص إصابة سترومسكي بالسرطان في عام 2016 واستمرت في التدريس. وخلال الوباء كانت تعلم الأطفال عبر الإنترنت.

وصفت غرين المعلمة بأنها «خارقة» ورائعة وتشتهر بإدراج الدمى في دروسها.

وقالت إنها لاحظت أن العائلات كانت تصنع آلات عناق منزلية باستخدام واقيات بلاستيكية سميكة في بداية الوباء. قررت هي وزوجها آل، وكلاهما من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وابنهما أفيري، أن يصنعوا آلة من أجل سترومسكي في حال أرادت استخدامها أثناء اتباع قواعد التباعد الاجتماعي المرتبطة بفيروس «كورونا».