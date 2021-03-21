4 خطوات لأسنان صحية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوصى تقرير طبي نشره موقع إكسبرس بنظافة الأسنان مرتين يوميا، مشيرا الى أن الاستخدام الخاطئ للفرشاة قد ينتج عنه مشاكل مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، مع ضرورة زيارة طبيبك كل 6 أشهر بالإضافة إلى اتباع روتين يومى لنظافة الأسنان.

وذكر الخبراء 4 خطوات تفيد عملية تنظيف الأسنان:



-استخدام الخيوط لتنظيف أسنانك:

لف بعض الخيط حول أصابعك ووجهه بين أسنانك، مع الحرص على ألا يفوتك سن واحد، فلابد من استخدام الخيط مرة واحدة يوميًا على الأقل .

-استخدام أداة تنظيف الأسنان المعدنية:

أداة الأسنان المعدنية تعمل على إزالة طبقة البلاك التي ينتج عنها مشاكل صحة الفم، لأن البكتيريا الموجودة فيه تنتج أحماض تهاجم مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان، حيث يمنحك البلاك أيضًا رائحة الفم الكريهة ويجعل أسنانك تبدو صفراء لذا لابد من إزالتها بحرص.

-الحرص على تنظيف اللسان:

يحتفظ لسانك بالكثير من البكتيريا التي يمكن أن تؤثر على أسنانك، فلابد من تنظيف اللسان واسحبها برفق من مؤخرة لسانك إلى الأمام، فلابد من القيام بتلك العملية من مرتين إلى ثلاث مرات لإزالة كل البكتيريا من على لسانك.

-الحرص على نظافة فرشاة الأسنان :

تأكد من نظافة فرشاة الأسنان ثم وضع معجون الأسنان عليها وقم بتنظيف كل سن بالفرشاة ، مع الحرص على الوصول إلى جميع الزوايا والشقوق لمدة دقيقتين حتى تتأكد من نظافتها بشكل كامل.