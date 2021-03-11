العثور على كنز عربي كبير في روسيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف العلماء الروس عن منطقة عثر فيها الأثريون غير المحترفين (صائدو الكنوز) على أكبر كنوز القطع النقدية الفضية العربية في روسيا.

وقال كبير الباحثين في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية،إغور ستريكالوف:" قد اكتشفنا مكانا عثر فيه الأثريون غير المحترفين (صائدو الكنوز) على الكنز وذلك بعد ما وجدنا مكانا للحفريات وعثرنا فيه على قطع نقدية تتطابق مع تلك التي صودرت لدى صائدي الكنوز على الرغم من مرور بضعة أعوام على اكتشاف كنز القطع النقدية العربية.



يذكر أن صائدي الكنوز عثروا عام 2016 على كنز القطع النقدية العربية التي تعود إلى القرون الوسطى بالقرب من نهر أيستيا في مقاطعة ريازان الروسية التي تبعد 300 كيلومتر عن موسكو.

وقامت شرطة المقاطعة بمصادرة 228 درهماً فضياً وبقاياها لدى صائدي الكنوز.

ويعتقد العلماء أن اكتشاف الكنز يؤكد وجود طريق الفولغا الكبير الذي كان يربط أوروبا بالشرق نهاية الألفية الأولي ومطلع الألفية الثانية. أما الدراهم الفضية العربية فتؤكد وجود علاقات التجارة والاقتصاد بين شرق أوروبا من جهة والمسلمين من جهة أخرى بوساطة من بلاد الخزر.