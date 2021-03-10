مصري يقتل زوجته وينتحر تحت عجلات شاحنة محملة بـ 50 طنا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتحر رجل سبعيني مصري تحت عجلات شاحنة تحمل 50 طناً بعد إقدامه على ارتكاب جريمة بقتل زوجته بشاكوش .

وكشفت مباحث الجيزة المصرية بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لغز مقتل المجني عليها وهي ربة بيت داخل منزل الزوجية ثم انتحار زوجها، من خلال فحص مسرح الجريمة، وهو عبارة عن الشاهد الصامت الذي يساعد فرق البحث الجنائي في البوح عن ملابسات الجرائم، وتبين أن الزوج قتل زوجته عن طريق تهشيم رأسها خلال مشاجرة بينهما لم تستغرق سوى دقائق قليلة.

ونقلت تحريات المباحث رواية جيران المجني عليها، بأن الضحية "عادت من السوق بعدما كانت تحمل احتياجات المنزل، وبعد دخولها الشقة، سمعوا صوت مشاجرة جمعتها مع زوجها، وكانت أصواتهما عالية واستمرت لدقائق، وبعد ذلك عم الهدوء، وأنهم شاهدوا الزوج خارجا من الشقة مسرعا، وأغلق بابها، وكانت تظهر عليه علامات الارتباك والخوف، وأنهم لم يعتقدوا أنه قتل زوجته حتى تأكدوا من الجريمة بعدما حضرت ابنته واكتشفت الجريمة، و«لقيتهم مكلوش الفراخ".

وبينت تحريات المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة أنه تم رصد زوج المجني عليها بعدة كاميرات مراقبة وكان يسير بلا هدف حتى صعد للطريق الدائري بعد الغروب حيث استغل الكثافة المرورية وقام بالنوم أمام سيارة نقل ثقيل "دوبل مقطورة" محملة بـ50 طن سكر كانت متوقفة ما تسببت فرمته عند تحركها.

وأوضحت معاينة معاوني المباحث رائد يوسف طارق يوسف طارق والنقيبان محمد الماوى وهشام فتحى تبين العثور على جثة مدرسة سابقا بها كسر بقاع الجمجمة وبجوارها شاكوش و نظارة طبية وملابس منزل تخص الزوج المتوفي.