"متحرش المعادي" يثير ضجة في مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على شخص تحرش بطفلة لا تتجاوز الخمس سنوات في مدخل إحدى البنايات بحي المعادي، بعد أن كشفته كاميرا مراقبة تابعة لإحدى الوحدات السكنية بالدور الأرضي، وتم تداول الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي حتى تم القبض على المتحرش



وتبين من التحقيقات مع المتهم أنه يدعى "م. ج" (متزوج ولديه طفلان)، وكان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية،إذ تمكنت القوات من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتم التأكد من صحة البلاغ، بأن المتهم حاول التحرشبطفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات.

وتمكنت القوات من تحديد محل إقامته، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق،

وقررت التحفظ على مقطع الفيديو وبدأت التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.



