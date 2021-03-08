وفاة وريث مجموعة طيران فرنسية بتحطم مروحيته

المصدر: باريس - أ ف ب

قضى النائب الفرنسي أوليفييه داسو، أحد ورثة مجموعة "داسو" للطيران المنتجة لمقاتلات فالكون وميراج ورافال، أمس في تحطّم طائرته المروحية الخاصة قرب منطقة دوفيل (شمال غرب).

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النائب المنتمي لحزب "الجمهوريين" (يمين) والبالغ 69 عاما في تغريدة جاء فيها أن "أوليفييه داسو أحب فرنسا، هو رائد في القطاع الصناعي ونائب وممثل محلي منتخب وضابط احتياط في سلاح الجو، لم يتوان طوال حياته عن خدمة بلادنا وعن إعلاء مزاياها. مقتله المفاجئ هو خسارة كبيرة" مبديا تضامنه مع عائلته وأقربائه.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق، قضى أيضا قائد المروحية في الحادث الذي وقع في توك، قرب دوفيل الواقعة على ساحل النورماندي. وبحسب المصدر نفسه لم يكن على متن المروحية سوى داسو وقائد المروحية.