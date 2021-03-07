شاب مصري يتحول إلى مليونير لـ24 ساعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحول شاب مصري يعمل مترجما ويقيم في محافظة الأقصر جنوب مصر لمليونير لمدة 24 ساعة فقط، بعد أن فوجئ بإيداع شركة سياحة بلجيكية، يعمل مترجما لها بالقطعة ألف يورو في حسابه البنكي، وهو ما يعادل 14 مليون جنيه مصري، وهو ما يشكل ثروة كبيرة ومغرية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وعندما سألهم عن السبب، أخبروه أنهم أرسلوه بالخطأ، وأنهم كانوا ينوون إرسال مبلغ 100 يورو فقط مقابل أعمال الترجمة المطلوبة منه.

لم ينتظر الشاب المصري مسؤولي الشركة ليطلبوا منه إعادة المبلغ، والذي وفقا للقانون يعتبر حائزا له ولا يمكن لأحد إجباره على التنازل عنه أو إعادته، وأكد أنه على الفور ووسط دهشة مسؤولي البنك قرر إعادة المبلغ بعد خصم مستحقاته البالغة 100 يورو فقط.

ويضيف أن موقفه بإعادة المبلغ كان وليد اللحظة فلم يتردد أو ينتظر مهلة للتفكير، وسعيد بما فعله وغير نادم عليه.

وكشف أنه تواصل مع إدارة الشركة لساعات طويلة حتى تمكن من إعادة المبلغ، وأضاف ساخرا "لم يمنحوني نسبة من المبلغ مقابل إعادته، ولم أطلب ذلك، يكفي أنهم منحوني لقب مليونير لمدة 24ساعة كاملة منذ لحظة إيداع المبلغ وحتى إعادته".