بالصور.. حادث سير يكشف خيانة زوجية في المكسيك

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتشف زوج خيانة زوجته، بعد تعرضها لحادث على أحد الطرق في مدينة سالتيلو في كواويلا المكسيكية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الزوج اكتشف أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة، على خلفية تورط زوجته في حادث تصادم سيارتين، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقل الزوجة وانقلبت، بعد أن قطعتها سيارة أخرى، ليكتشف الزوج أنها كانت بصحبة رجل جالساً معها في السيارة.

وعلم الرجل أن زوجته كانت على علاقة غرامية، بعد أن حاولت إخفاء صديقها في أعقاب حادث السيارة، حيث كذبت الزوجة على الشرطة، وأخبرتهم بأنها الشخص الوحيد في السيارة، لحماية صديقها من الاعتقال، لأن السيارة لم تكن تحمل لوحات ترخيصها.

وكانت الشرطة هي من أبلغت الزوج بالحادث الذي وقع لزوجته، بعد أن حصلوا على رقم هاتف أسرتها، حيث اتصل رجال الشرطة بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على المكالمة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان الحادث.

ووقعت مشاجرة بين الزوجين، بعد أن اكتشف الزوج خيانة زوجته، وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار بالأيدي أيضاً قبل أن تتدخل الشرطة، وذلك كما ذكرت "ديلي ميل".

وعلى الرغم من كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.