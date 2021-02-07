تعرف إلى مخاطر تناول المعكرونة والخبز الأبيض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

من المعروف أن تناول الخبز الأبيض والحبوب المكررة والمعكرونة يؤثر في زيادة الوزن، لكن دراسة حديثة أثبتت أنه لا يرتبط أيضاً بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الخبراء في الدراسة توصلوا إلى مضار هذه الأطعمة على القلب.

ودرس باحثون من جامعة "ماك ماستر" في كندا، 137000 شخص من جميع أنحاء العالم.

وجمعوا معلومات عن نمط حياة المشاركين والتاريخ الطبي في بداية الدراسة، واستخدموا استبيانات الطعام لتقييم تناولهم للحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض.

وأثبتت الدراسة أن الأفراد المصنفين على أنهم يتناولون كميات كبيرة من الحبوب المكررة، بمقدار حوالي 350 غراما على الأقل يوميا، وفي حين أن أولئك الذين حصلوا على أقل جرعة، تناولوا أقل من 50 غراما في اليوم.

ثم جرى تتبع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب على مدى 9 سنوات في المتوسط.

ووجدت النتائج أن أعلى فئة من المدخول ارتبطت بنسبة 33% بخطر الإصابة بأحداث خطيرة في القلب والأوعية الدموية مقارنة بأدنى تناول.

كما ارتبط تناول كميات أكبر مع ارتفاع ضغط الدم.

وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض يعتبر من الحبوب المكررة، إلا أنهم لم يجدوا أي ارتباط بين المدخول وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشيرون إلى أن بعض أنواع الأرز الأبيض قد يكون لها ميزة غذائية على منتجات الحبوب المكررة الأخرى.

ويقترح الباحثون تشجيع تناول كميات أقل من المنتجات المكررة مع الحث على تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة.