علاقة انتفاخ البطن بمرض خطير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت جمعية السرطان البريطانية، بأن انتفاخ البطن ليس له علاقة فقط بالإفراط في تناول الأطعمة المسببة لتكون الغازات، بل أيضاً بسرطان الأمعاء، حيث أشارت الجمعية إلى أن انتفاخ البطن عادة يعود إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا في حد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان.

وبالإضافة إلى السرطان، هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل شلل المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، و الداء البطني، والإمساك.

ووفقاً للخبراء، يجب في جميع الأحوال مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص سبب انتفاخ البطن.

يُشار إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تسهم في الشعور بالانتفاخ، حيث إنها تحتوي على الألياف وبعض العناصر التي تعيق عملية الهضم، ولذلك لا ينصح بالإكثار من تناولها.

1- الحبوب

تحتوي الحبوب بمختلف أنواعها على نسب كبيرة من البروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن.

وبالتالي تتسبب الحبوب في الانتفاخ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها غنية بالسكريات، والتي يصعب على الجسم تحطيم جزيئاتها.

ولتقليل أضرارها، ينصح باختيار الحبوب التي يسهل هضمها مثل الكينوا والبقوليات والعدس.

كما ينصح بنقع البقوليات قبل تناولها، فذلك يقلل من احتمالية الإصابة بالغازات.

وهناك طريقة أخرى لتقليل الانتفخات، وهي تناول كميات صغيرة منها يومياً لبناء البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

2- البصل والثوم

يحتوي البصل على الفركتان، وهي ألياف قابلة للذوبان قد تسبب الانتفاخ.

كما يتوافر الفركتان في الثوم والكراث والقمح، ولذلك فهي أطعمة تسبب عسر الهضم ومشكلات المعدة.

وهذا لا يعني حرمان الجسم فوائدهما، ولكن يفضل عدم الإكثار منهما، وذلك من خلال إضافتهما للأطعمة المختلفة مثل السلطة والخضراوات.

وفي حالة وجود حساسية ضد البصل والثوم، يمكن استبدالهما بالكرفس والكرنب والشمر والريحان، لإضافة نكهة مميزة للأطعمة.

3- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يقوم بإنشاء الفقاعات.

ويذهب هذا الغاز مباشرةً إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي يسبب الانتفاخ.

ولا تقتصر أضرار المشروبات الغازية على هذه المشكلة فحسب، بل يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل مرض السكري والسمنة.

ولتفادي الأضرار الناتجة عن المشروبات الغازية، ينصح بتناول الماء المنكه وعصائر الفواكه والخضراوات.

وينصح بعدم إضافة المحليات الصناعية إلى هذه المشروبات لما لها من تأثيرات ضارة على الجسم.

4- القمح

يحتوي القمح على بروتين يسمى الغلوتين، وهذا البروتين يسهم في حدوث الانتفاخات والغازات وآلام المعدة والإسهال.

ويتوافر الغلوتين بنسبة كبيرة في الخبز والمعكرونة وأغلب المنتجات المخبوزة تحتوي على الغلوتين.

وتزداد فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون حساسية الغلوتين.

وينصح بتناول بعض البدائل للقمح، مثل الشوفان النقي، الحنطة السوداء، الأرز البري، دقيق اللوز وجوز الهند.

5- الألبان

تُعد منتجات الألبان مصدراً مثالياً للكالسيوم والبروتين، وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

ولكن يعاني بعض الأشخاص عدم تحمل اللاكتوز، ما يسبب لهم اضطرابات هضمية وانتفاخات عند تناول منتجات الحليب، حيث لا يتمكن الجسم من تحطيم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

في حالة المعاناة بسبب عدم تحمل اللاكتوز، ينصح باختيار بدائل الحليب الخالية من اللاكتوز مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند وحليب الصويا.

كما تتوافر بعض الأجبان الخالية من اللاكتوز.

6- الشعير

على الرغم من أن الشعير من الأطعمة المغذية والغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ولكنه يسبب الانتفاخ الناتج عن مستوياته المرتفعة من الألياف والغلوتين.

ولذلك يفضل استبدال الشعير بحبوب أخرى مثل الأرز البني والشوفان، أو الحبوب الخالية من الغلوتين.

7- الخضراوات الصليبية

يطلق عليها أيضاً اسم الخضراوات الكرنبية، مثل القرنبيط والبروكلي والملفوف وغيرها.

تحتوي هذه الأطعمة على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين C وK، فضلاً عن البوتاسيوم والألياف.

ولكن الإكثار من تناولها يعرض المعدة للاضطرابات والانتفاخات.

ولتقليل أضرارها على الجهاز الهضمي، ينصح بطهيها قبل تناولها، ويمكن استبدالها ببعض الأطعمة المفيدة والتي لا تسبب الانتفاخ مثل السبانخ والكوسا والبطاطا الحلوة والجزر ونبات الهليون.

8- المحليات الصناعية

يعتمد كثير من الأشخاص على المحليات الصناعية لإضافة مذاق مميز للمشروبات والحلويات.

وهذه المحليات تسبب زيادة الوزن، كما تحتوي على مركبات ضارة تسهم في الإصابة بالانتفاخ والغازات.

وبالتالي يفضل استخدام العسل الأبيض في التحلية بدلاً من المنتجات الصناعية، ويمكن استخدام سكر جوز الهند أو القرفة لإضافة نكهة مميزة للمشروبات دون إحداث الضرر بالجسم.

9- بعض أنواع الفواكه

هناك بعض أنواع الفواكه التي يمكن أن تسبب الانتفاخ في حالة الإكثار من تناولها مثل التفاح والكمثرى.

حيث إنها غنية بنسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي يمكن أن تعيق وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية.

كما أنها تحتوي على سكر الفواكه الذي يصعب هضمه لدى كثير من الأشخاص.

أيضاً تحتوي الكمثرى على السوربيتول، الذي يسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

ولتسهيل هضم هذه الفواكه، يمكن طهيها قبل تناولها، ويمكن تناول بعض الفواكه الأخرى التي لا تسبب الانتفاخات مثل التوت بأنواعه، والحمضيات، والشمام.