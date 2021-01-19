بالفيديو.. طفلة بريطانية مولودة بـ12 إصبعا في يديها

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت أم بريطانية مقطع فيديو لابنتها عبر تطبيق "تيك توك"، بسبب تعرض ابنتها للتنمر اثر ولادتها بحالة نادرة مع وجود 12 إصبعا فى يديها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكدت "سارة ماكسون" تعرض طفلتها للتنمر والتعليقات القاسية لأنها ورثت من والدها حالة تسمى "تعدد الأصابع"، حيث ولدت بإصبع خنصر إضافي في كل يد متصل عبر قطعة رقيقة من الأنسجة.

وما يجعل حالة الطفلة نادرة، هو تكون الأظافر على الإصبعين، لكن دون تكون عظام، ما يسهل إزالتها جراحياً.

وكشفت ماكسون خلال مقطع الفيديو أنها ووالد الطفلة يخططان لاستئصال الإصبعين والتي يسمح بإزالتها بعد ثلاثة أشهر من ولادة الطفل، لكن الجراحة تأخرت بسبب تفشي فيروس كوفيد_19، وعدم السماح بإجراء الجراحات غير الضرورية.

وبعد مشاركة الأم الفيديو أعتقد البعض في البداية أن صورها مزيفة، لكن عندما سألوا الأم عما إذا كانت خائفة من قطع الإصبع جراحياً، قالت ماكسون "ليس كثيراً، لأنه يعلق أحياناً في الأشياء.. فالأمر يبدو مرعباً في كل مرة أبدل لها فيها ملابسها".