حفرة تبتلع موقف سيارات مستشفى إيطالي!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

التهمت حفرة عملاقة موقف السيارات بمستشفى البحر في مدينة نابولي الإيطالية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الحفرة تسببت في انقطاع الكهرباء عن المستشفى، من دون أن تؤثر في العمليات والخدمات، نظراً إلى وجود شبكة كهرباء احتياطية خاصة بالمستشفى.

وأفادت فرقة الإطفاء في المنطقة بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن سيارات عدة للزائرين، كانت موجودة في الموقف شبه الفارغ، سقطت في الحفرة.

وأوضحت إدراة المستشفى المحلي أن عمق الحفرة، التي تكونت فجأة في ساعات الفجر الأولى أمس، بلغ قرابة 20 متراً، وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع.

وأرجع مختصون أن سبب تكوّن الحفرة ربما يعود إلى تسرب المياه الجوفية، الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة في وقت سابق.

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة قوله إن مقر الإقامة المؤقت المخصص للاستشفاء من مرض "كوفيد-19" سيعاد فتحه في غضون أيام، بعد أن تتم استعادة خدمات الكهرباء والمياه.