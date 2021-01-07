أعراض يجب الانتباه إليها في سلالة كورونا الجديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من بعض الأعراض التي يتميز بها الفيروس المتحور، والتي يجب الحذر منها والانتباه إليها في حال ظهورها، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ولايعتقد إن السلالة الجديدة أكثر خطورة من الحالية، إلا أنها سريعة الانتشار بنسبة 70 بالمئة.

وتتمثل الأعراض التي يجب الانتباه إليها: حمى أو قشعريرة - سعال - ضيق التنفس أو صعوبة التنفس - الإجهاد - آلام في العضلات أو الجسم - صداع الرأس - فقدان حاسة التذوق أو الشم - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان أو القيء - إسهال.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.