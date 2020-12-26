"واتس آب" يكشف جريمة قتل فتاة مصرية بعد 3 أشهر من دفنها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالب شقيق فتاة مصرية توفيت قبل ثلاثة أشهر باستخراج جثتها وتشريحها متهما صاحب رسالة اكتشفها على الواتس آب الخاص بها بقتلها.

وفي التفاصيل قال شقيق الشابة "نحمده" "البالغة من العمر ثمانية وعشرين عاما: "وأنا بأقلب بموبايل شقيقتى فوجئت برسالة على واتس آب الخاص بها بتاريخ وفاتها من 3 شهور تؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة" بحسب موقع "المصري اليوم"

وأضاف في بلاغه أمام مدير نيابة طلخا: "من 3 شهور عثرت على شقيقتى (نحمده) 28 سنة، غارقة في خزان المياه على السطح بمنزلنا بقرية ميت الكرما بمركز طلخا، فأنزلتها واعتقدت أنها انزلقت في الحمام واختنقت بسبب السخان اعتقادا منى بأن الوفاة نتيجة سقوطها داخل الخزان ولا توجد شبهة جنائية، وأن الحادث قضاء وقدر".

وتابع: "أنهينا إجراءات دفن أختى على أساس أنه لا توجد أي شبهة جنائية وتم دفنها واحتفظت بمقتنياتها وفوجئت بعد 3 شهور وأنا بقلب في رسائل الموبيل الخاص بها على تطبيق الواتس آب برسالة بتقول (قابليني على السطح)، وبمراجعة باقي الرسائل تبينت وجود علاقة بين شقيقتى المتوفاة وصاحب الرسالة، وأنها كانت معه وقت الحادث فشككت في بالأمر وحررت محضرا بالواقعة".

من جانبه قرر مدير نيابة طلخا بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي، العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، باستخراج الجثة، وبتوقيع الكشف عليها وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.

وتمكنت مباحث طلخا من القبض على المبلغ ضده، وبمواجهته، واعترف بوجود علاقة بينه وبين المجنى عليها وكانت بينهما خلافات بسبب رغبتها في الإعلان عن علاقتهما، وأن يتقدم لخطبتها وطلبت منه الحضور، ويوم الحادث نشبت مشادة بينهما وخوفا من افتضاح أمره وأن تعرف زوجته بالعلاقة فألقاها داخل خزان المياه وتركها تغرق به وفر هاربا.