"الكينج" يكشف سبب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

المصدر: مروة سليم - دبي

عاد الفنان المصري محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تعرض لها أمس، نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، بحسب ما أكده لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وأضافت الصحيفة أن "الكينج" أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومي على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه للجمهور.

وتابع منير قائلاً "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلني أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لي، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أنني سأعود خلال الساعات المقبلة كي أضع اللمسات النهائية على ألبومي "باب الجمال"، والذي سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذي تلقيته قلقا على صحتي".

وهذه الأزمة ليست الأولى لأزمات محمد منير الصحية خلال الفترة الماضية.

فقد سبق وظهر خلال حفل أون لاين، وهو يجلس على كرسى طوال الحفل الغنائي، ليعلن مرضه وسيره على عكاز بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في العظام، وبالتحديد في مفصل الحوض، حيث وصف هذه الأزمة التي كان قد تعرض لها بـ"العنيفة".

وأيضاً تعرض "الكينج"، في ديسمبر العام الماضي، أثناء احتفالات رأس السنة، لوعكة صحية واضطر لإلغاء حفل ليلة رأس السنة، وأعلن ذلك خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال خلاله "جمهوري الغالي الحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بليلة رأس السنة، ولكنها إرادة الله، وذلك لإصابتي بوعكة صحية، فقد تم تأجيل الحفل لتعرضي لوعكة صحية وعلى موعد لتحديد موعد جديد فور تماثلي للشفاء.. وكل عام وأنتم بخير".

وقبل هذا الحفل أحيا منير، حفلا غنائيا في نادي هليوبوليس وهو يجلس على كرسي، وقال للجمهور "استحملوني ..هغني شوية وأجلس شويه، حصلي شيء يحدث بصفة مستمره للاعبي الكرة سبب لي ألماً في ظهري"، وتفاعل وقتها الجمهور معه مطالبينه أن يغني بأي طريقة، ويكفيهم سماع صوته.

يذكر أن الفنان المصري محمد منير انتهى أخيراً من تسجيل ألبوم غنائي جديد والذي يضع حالياً اللمسات النهائية له ويعود به لجمهوره بعد غياب طويل، ومن المُفترض طرحه خلال الأيام الأسابيع القليلة المُقبلة تزامنا مع احتفالات العام الجديد.

يذكر أن لقب "الكينج" قد حصل عليه منير بعد أدائه لمسرحية "الملك هو الملك" و إصداره لألبوم يحمل نفس الاسم ويضم أغنياته التي غناها خلال هذه المسرحية.

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