خبراء يحددون الوقت الأنسب لتنظيف الأسنان صباحاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر خبراء أن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة أمرا محفوفا بالمخاطر، حيث من الأفضل غسلها بعد 30 دقيقة أو ساعة من إنهاء وجبة الفطور.

ويكمن الخطر في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتسبب هذه المواد الحمضية ضعفا في مادة "الإيناميل" الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها.

وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقي للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

وتوصي الجمعية الأميركية، بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، على أن يستغرق كل تنظيف دقيقتين من الزمن.

ويساعد التنظيف بمعجون يحتوي على مادة "الفلورايد" على إزالة الطبقات التي تتشكل فوق الأسنان من البكتيريا، وتلحق ضررا بصحة السن.