تعذيب بطريقة بشعة.. حبس زوجين قتلا طفلتهما في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم والدان على تعذيب طفلتهما حتى الموت بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الزوجين اللذين اعترفا بجريمتهما بقصد تأديبها بسبب تبولها لا إرادياً.

وقالت جدة الطفلة في التحقيقات إن حفيدتها التي كانت تبلغ 10 أعوام تعرضت للتعذيب الشديد منذ ثلاث سنوات، بسبب تبولها لا إرادياً، الأمر الذي أثار غضب والديها، ما جعلهما يعاقباها بالحرق باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وإشعال النيران فيه حتى يصل إلى درجة حرارة عالية وحرقها في مناطق عفتها.

وأضافت الجدة، أن نجلها الذي يعمل كهربائياً، كان يساعد زوجته، في تعذيب الضحية، بكل مرة تتبول فيها بشكل لا إرادي.

وذكرت أن نجلها قام بخلع أظافر قدمي الطفلة، باستخدام كماشة، كما كممتها والدتها وقيدتها، واستمرت في التعدي عليها بالضرب مستخدمة سلك كهرباء، إلى جانب تكرار حرقها في أعضائها التناسلية حتى تشوهت بشكل كامل وفقدت المنطقة معالمها تماماً، مضيفة أن الأم قامت بكي طفلتها في أفخاذها وظهرها وبطنها، وفي أماكن متفرقة من جسدها، مدعية أنها تعاقبها على تبولها لا إرادياً، حتى انهارت حالة الطفلة صحياً، وأصيبت بورم في قدميها، وتحولت للون الأسود.

وكان مركز الشرطة التابع لمحل اقامتهم بمنطقة كرداسةـ تلقى بلاغاً يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى، مصابة بجروح وكدمات نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، في حالة صحية حرجة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت نيابة كرداسة ومركز امبابة بحبس الزوجين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتعذيب طفلتهما حتى الموت.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.