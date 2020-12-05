9 أطعمة غنية بالحديد للنساء الحوامل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تحتاج النساء الحوامل لإمداد أجسادهن بالمغذيات الحيوية الغنية بالحديد لتزويد الجنين باحتياجاته وفي نفس الوقت تحسين عدد خلايا الدم الحمراء، ويعد نقص الحديد في الجسم أثناء الحمل السبب الرئيسي لفقر الدم عند الرضع والأطفال.

وفي ما يلي قائمة بأطعمة غنية بالحديد للنساء الحوامل، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي":

1- اللحوم العضوية: تحتوي اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى والقلب على نسبة عالية من الحديد والهيم، هذه اللحوم العضوية غنية أيضا بالزنك والبروتين وفيتامين ب 12 الذي يساعد في نمو الجنين وتكوين خلايا الدم الحمراء.

2- البرتقال: على الرغم من أن البرتقال غني بفيتامين ج، إلا أنه يحتوي أيضًا على عناصر غذائية حيوية أخرى مثل الحديد وفيتامين أ والألياف والبروتين، وقد يكون محتوى الحديد مقارنة بفيتامين C منخفضا في هذه الفاكهة، ولكن من المعروف أنه يساعد في امتصاص الحديد من خلال المصادر الغذائية الأخرى.

3. اللوز: يعد اللوز مصدرا حيويا للعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين وفيتامين E والدهون غير المشبعة، ويساعد اللوز على تحسين مستوى الدهون والذي بدوره يمنع زيادة الوزن أثناء الحمل.

4- بذور اليقطين: لغناها بالحديد وتحتوي أيضًا على نسبة عالية من بيتا كاروتين والأحماض الدهنية وفيتامين E والأحماض الأمينية.

5- الشمندر: تشمل المركبات النشطة بيولوجيا في جذر الشمندر الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها من مركبات الفلافونويد الحيوية والبوليفينول، ويساعد جذر الشمندر في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الكلى ووظائف القلب أثناء الحمل.

6- سمك السلمون:لغناه بالحديد والبروتين وأحماض أوميغا 3، وتساعد هذه العناصر الغذائية الحيوية في نمو الدماغ والعين للجنين، ينصح الخبراء بتناول حصتين من سمك السلمون في الأسبوع أثناء الحمل.

7- السبانخ: فهوي غني بالحديد والفولات واليود والكالسيوم، ويعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية النباتية أثناء الحمل والرضاعة.

8- الحمص: يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للحديد والفولات وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، تساعد هذه العناصر الغذائية في منع العيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة، وإدارة سكري الحمل.

9- حليب جوز الهند: يحتوي حليب جوز الهند على كمية كافية من الحديد، كما أنه غني بالبوتاسيوم والسكر والدهون الصحية والبروتين، ويعزز حليب جوز الهند نمو وتطور الطفل ويوفر العناصر الغذائية الحيوية للأم.