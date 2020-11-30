يقتل ابن خاله حرقا من أجل 100 جنيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي شاب مصري مصرعه على يد ابن عمته حرقا لخلاف على 100 جنيه؛ بعدما أقدم المتهم "محمد ف" على سكب مادة قابلة للاشتعال "تنر" على ملابس المجنى عليه وأضرم فيه النيران بأحد الشوارع أمام أعين المارة.

بدأت هذه الواقعة المأساوية عندما أراد الشاب "عيد" تجهيز شقته مع اقتراب موعد زفافه؛ وتناقش مع والدته وقال "هجيب ابن عمتى" لإتمام عملية النقاشة لأن له الأفضلية عن الغريب؛ وجاء بالفعل "محمد" إلا أنه شوه بعض الحوائط بأعماله غير المتقنة؛ وطالب بالحصول على باقى مستحقاته التى لم يتبق له منها سوى 100 جنيه؛ ومع رفض نجل خاله دفع المبلغ مطالبا إياه بعلاج التشويه الذى تسبب به في أعمال النقاشة.

دقائق وانتهت المشادة الكلامية داخل الشقة المشار إليها؛ وذهب بعد ذلك المتهم إلى الخارج غاضبا؛ إلا أن الشاب عيد فوجئ بسرقة هاتفه المحمول؛ فحاول اللحاق به مهرولا؛ وما إن لحق به حتى حدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة في وسط الشارع أمام أعين المارة.

خلال المشاجرة، ألقى المتهم على نجل خاله الشاب مادة قابلة للاشتعال "تنر" على ملابسه ثم أضرم النيران فيه مستخدما ولاعة، ولاذ المتهم بالفرار؛ حاول الأهالي إطفاء النيران مستخدمين طفايات الحريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وما هى إلا ساعات قليلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة الرائد معتصم رزق، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بقرية ناهيا بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "عيد ا إ ا" شاب في العقد الثانى من عمره؛ وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ونجل عمته "محمد ف" بسبب خلافات سابقة.وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز؛ وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نشب بينه وبين المتوفى مشاجرة، وخلال ذلك ألقى مادة قابلة للاشتعال "تنر" وأضرم به النيران مستخدما ولاعة.وأضاف المتهم أنه لم يكن يريد قتله ولكن المجنى عليه "كان عاوز يأكل عرقى" على حد قوله؛ وأنه لاذ بالفرار فور رؤيته للنيران تمسك بملابس المجنى عليه؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.