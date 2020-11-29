4 أنواع فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر الطبيب البريطاني الشهير، مايكل موسلي، من 4 أنواع فواكه لاحتوائها على مستويات عالية من السكر قد تتسبب بعض المشاكل، مشيرا الى أن الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ والموز مليئة بالسكر.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. أضاف موسلي أن التوت والتفاح والكمثرى خيارات أكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم.

وأشار موسلي إلى أن السكر، الذي تحصل عليه من تناول الطعام، يمد الجسم بالطاقة، لكنه حذر من تجاوز مستويات معينة يمكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة، حيث يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري (2) لهذا التهديد، لأنهم إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجونه لا تمتصه الخلايا.