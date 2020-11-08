دليل طبي يؤكد: المتعافون من كورونا يطورون دفاعاً سريعاً في مواجهة الوباء مجدداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثر باحثون في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأميركية على أقوى دليل يؤكد أن الأشخاص المتعافين من الفيروس، يطورون دفاعاً سريعاً وأكثر فعالية في حال واجهوا الوباء ثانية.

وأشار الباحثون إلى أن النظام المناعي يتذكر الفيروس ويطور أن النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط، إنما يطور أيضاً نوعية الأجسام المضادة بعد التعافي.

ويقوم النظام المناعي بإطلاق هجوم سريع وقوي رداً على أي هجوم فيروسي جديد.

وبذلك تشير الدراسة بأن الأشخاص قادرون على إنتاج سريع للأجسام المضادة ومقاومة العدوى في عدد كبير من الحالات.

وليس من الواضح كم تستمر ذاكرة النظام المناعي التي تحفظ شكل فيروس كورونا، إلا أنه من المقدر أن يوفر النظام المناعي تستمر لسنوات.