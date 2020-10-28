العرقسوس قد يؤدي إلى الموت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي رجل يبلغ 54 من عمره في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد تناوله حلوى ومشروب العرقسوس؛ مما أدى لإجراء الدراسات العلمية عن تأثير العرقسوس على الصحة العامة للبشر.

وقالت مجلة سايس أليرت العلمية؛ يعتقد الكثير أن العرقسوس مادة علاجية طبيعية، لكن صنع الحلوى منه أو تناول المشروب بتركيز عالٍ؛ له تأثير ضار على الصحة، انطلاقا من مبدأ الإعلان الشهير للطبيب السويسري باراسيلسوس الذي يقول فيه: "كل الأشياء بها سموم، ولا شيء خالٍ من السم.

ويقول بيل سوليفان أستاذ في قسم الصيدلة وعلم السموم، أن التناول المفرط للعرقسوس، يعد خطرا أساسيا لمرضى الضغط المرتفع، ويؤدي إلى انقباض العضلات وبدوره يؤدي إلى جلطة أو الموت المباشر، محذرا الذين تزيد أعمارههم على 40 عاما على تناول العرقسوس بكثرة، لأنه يكون ذا تأثير طويل المدى.

وتابع الطبيب أن الرجل الذي توفى في ماساتشوستس كان يأكل كيسا ونصفا من عرق السوس الأسود يوميًا على مدار 3 أسابيع، وعرق السوس نبات مزهر موطنه أجزاء من أوروبا وآسيا، اسمه العلمي (جلايسيرهيزا - Glycyrrhiza)، مشتق من الكلمات اليونانية "glykos" ومعناها (حلو) و "rhiza" (الجذر).

وكان استخدامه في البداية المستخلص العطري والحلو من جذوره كعلاج عشبي لمجموعة واسعة من الأمراض الصحية، من حرقة المعدة ومشاكل المعدة إلى التهاب الحلق والسعال، ولكن رغم ذلك لا توجد أدلة كافية لدعم أن عرق السوس فعال في علاج أي حالة طبية .