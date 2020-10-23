5 منتجات تساعدك على تعزيز صحة جهازك العصبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن الأساسية خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في تعزيز صحة جهازك العصبي.

وأهم هذه المنتجات هي:



الأفوكادو: تعد هذه الفاكهة غنية بحمض الفوليك وفيتامين "К"، والتي بدورها تقوي الجهاز العصبي المركزي، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويحسن الوظيفة الإدراكية.

بروكلي: البروكلي مفيد للجهاز العصبي بسبب احتوائه على مستويات عالية من فيتامين "К" والكولين (من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي تمتاز بخاصية الذوبان في الماء وهي عادة تتركب من فيتامين ب المركب)، كما أن البروكلي يساعد على الحفاظ على معدل الذكاء.

المكسرات: يحتوي اللوز والكاجو والبندق والجوز على كميات لا بأس بها من المغنيسيوم، كما أن الجوز البرازيلي يحتوي على عنصر السيلينيوم، وجميع هذه العناصر تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

الشوفان: يساعد تناول وعاء من دقيق الشوفان يوميا على استقرار الجهاز العصبي المركزي، كما أنه مفيد للصحة العامة، حسب موقع "thehealthsite".

الشاي الأخضر: وجود مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر يجعل منه منتج مفيد للجهاز العصبي، وإن احتواءه على الكاتيكين يمنع شيخوخة الدماغ المرتبطة بالتوتر.