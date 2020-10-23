منهم من يكتسب الوزن بسهولة.. أشخاص يحتاجون نظاما غذائيا عالي البروتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد البروتين أحد أهم المغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة يوميا لأداء وظائف حيوية مختلفة.

ونشر موقع "تايمز أوف إينديا" تقريرا صحيا وصف البروتين بكونه اللبنة الأساسية للحياة وهو موجود في كل خلية ونسيج، وهو أساسي أيضا في تعزيز المناعة وتحسين حالة الجلد.

وتضمين هذا النوع من المغذيات في النظام الغذائي ضروري جدا للجميع، ولكن هناك قائمة محددة من الأشخاص يتوجب عليهم اتباع نظام غذائي عالي البروتين مقارنة بغيرهم.

وتضم قائمة هؤلاء الأشخاص:

الذين يرغبون في بناء العضلات: البروتين عنصر أساسي لبناء العضلات الضخمة وزيادة قوتها، لكونه من العناصر الغذائية الضرورية لبناء الأنسجة وإصلاحها، ويساعد في انتعاش وإصلاح العضلات بعد جلسة تمرين مكثفة، وبدونه يستحيل بناء العضلات المتينة.

الذين يكتسبون الوزن بسهولة: هناك بعض الأشخاص الذين يزداد وزنهم بسهولة وسرعة مقارنة بغيرهم، إذ أن يوم واحد من الإفراط في الطعام يسهم في ظهور الدهون المتراكمة المزعجة. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، من المفيد جدا زيادة تناول البروتين لكونه يعزز الشعور بالشبع ويقلل من فقدان العضلات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي أيضا.

من هم في منتصف العمر: يجب على الأشخاص بين عمر الـ36 إلى 55 أيضا إضافة ما يكفي من البروتين خصوصا من المصادر النباتية كالمكسرات والحبوب، إلى قائمة نظامهم الغذائي، لكونه يساعد في منع فقدان العضلات الذي يتزامن مع الشيخوخة والتقدم بالعمر، ويجعلهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة.

الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية: يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين على تعزيز التمثيل الغذائي، لذلك يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية لكونهم يعانون من زيادة ملحوظة في الوزن، كما يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

الأشخاص النباتيون: غالبا يحصل الأشخاص النباتيون على نسبة أقل من البروتين، مما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، لذلك عليهم إضافة المزيد من البروتين من عدة مصادر مختلفة في نظامهم الغذائي.