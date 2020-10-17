تلقي رضيعيها في القمامة بأميركا

المصدر: ترجمة مروة سليم

اعترفت أم أميركية برميها طفليها الرضيعين في أكياس النفايات مباشرة عقب ولادة كل منهما في عامي 2017 و2018، في ولاية كارولينا الجنوبية، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن هيئة محلفين أميركية أدانت الأم البالغة 32 عاماً، وبذلك فان الأم تواجه حكماً بالسجن يتراوح بين 20 عاماً والمؤبد دون إمكانية الإفراج، عن كل واحد من الرضيعين اللذين قتلتهما رمياً في القمامة.

وقالت لجنة قضائية إن الأم أخفت حمليها في عامي 2017 و2018 عن الجميع، وبعد أن أنجبت في كل مرة مباشرة وضعت الرضيعين في كيس للنفايات.

وأفادت الأم أمام الشرطة أنها ابنتها التي ولدتها في عام 2017، ولدت والحبل السري ملتف حول رقبتها، مما أدى إلى وفاتها مباشرة.

أما الطفل الثاني الذي وضعته أواخر عام 2018 قد تخلصت منه أيضاً بعد الولادة بسبب أنها أغمى عليها وقت ولادتها وعندما استفاقت وجدته ميتاً فألقت الجثة بعيداً.

لكن خبراء الطب الشرعي أكتشفوا بعد العثور على الرضيع الثاني أن أقوال الأم غير صحيحة حيث أن الرضيع أطلق برازاً مرتبطا بالأطفال عند الولادة، والمرجح أنه توفي من جراء وضعه في كيس وانقطاع الأوكسجين.

ولم يجر اكتشاف الجريمة إلا بعد أيام من ولادة 2018 بسبب تمزق ناجم عن المخاض، فحين ذهبت إلى المستشفى اكتشف الأطباء تنقل المشيمة من مكانها.

وعندما سأل الأطباء المرأة حول سبب هذا التغير في المشيمة، لم ترد وفضلت الصمت، وهو ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى الاتصال بالشرطة.

وعقب الاستدعاء، اعترفت بوضع الابن في كيس قمامة، وقالت إنها فعلت الشيء نفسه مع ابنتها قبل عام من ذلك.