طعام يُنصح بتناوله يومياً لتقليل الدهون الحشوية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز "جين ماير" التابع لإدارة الزراعة الأميركية لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة بجامعة تافتس، بعد اجراء بحثهم على 2834 شخصاً ما بين رجال ونساء، والذين تراوحت أعمارهم بين 32 و83 عاماً، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا عدة حصص من الحبوب الكاملة يومياً مع الحد من تناول الحبوب المكررة، بدا أنهم أقل دهوناً حشوية.

وقال عالم في جامعة برنامج علم الأوبئة التغذوي في إدارة الزراعة الأميركية نيكولا ماكيون، وهو أحد المشاركين في البحث إن شريحة خبز القمح الكامل تمثل بنسبة 100% أو نصف كوب من دقيق الشوفان، حصة واحدة من الحبوب الكاملة، وشريحة من الخبز الأبيض أو نصف كوب من الأرز الأبيض تمثل حصة من الحبوب المكررة".

وفحص فريق البحث استبيانات النظام الغذائي المقدمة من الخاضعين للبحث والمسجلين في مجموعة دراسة فرامنغهام هارت أوفسبنغ.

وخضع المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و83 عاما، لفحوصات التصوير المقطعي المحوسب (MDCT) لتحديد القيمة المضافة وأحجام الأنسجة الدهنية تحت الجلد (SAT).

وبالإضافة إلى ذلك، في الدراسة الحالية، لاحظ المعدون أن المشاركين الذين استهلكوا، في المتوسط ​، ثلاث حصص يومية من الحبوب الكاملة، ولكنهم استمروا في تناول العديد من الحبوب المكررة، لم يظهروا حجم الدهون المنخفضة.

وقال ماكيون: "لا يبدو أن استهلاك الحبوب الكاملة يقلل كمية الدهون إذا تجاوز تناول الحبوب المكررة أربع حصص أو أكثر يومياً.

وتشير هذه النتيجة إلى أنه من المهم إجراء بدائل في النظام الغذائي، بدلا من مجرد إضافة أطعمة الحبوب الكاملة.

وعلى سبيل المثال، اختيار الطهي بالأرز البني بدلاً من الأبيض أو صنع شطيرة بخبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض".

وبالإضافة إلى تحسين نظامك الغذائي، تلعب التمارين دوراً أساسيا في تقليل الدهون الحشوية.

كما تساعد تمارين القوة (ممارسة الأثقال) أيضاً في محاربة دهون البطن.