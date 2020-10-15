5 أطعمة لتقوية الجسم وتعزيز المناعة

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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يعد الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات سلاح الجسم ضد الأمراض، وتتميز بعض الأطعمة بقدرتها عى إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة  مثل الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي 5 أطعمة لتقوية مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز":

1- التوت: توفر فاكهة التوت كمية مهمة من مضادات الأكسدة التي تصلح الخلايا التالفة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

2- الأسماك الزيتية: تعتبرالأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين بمثابة "المصدر الغني"، لتوفرها على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز الدورة الدموية.

3- الخضروات الورقية: الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق واللفت تعد مصادر تغذية تحتوي على الكثير من الفيتامينات A وC وE وK بالإضافة إلى حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم..

4- البقول: فئة واسعة تشمل جميع أنواع الفاصوليا والبازلاء والعدس، ولكل منها تركيبة غذائية مختلفة. لكن بشكل عام، تحتوي جميعها على مستويات عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور. والأهم من ذلك، أنها مصدر غني جدا بالبروتين النباتي.

5- المكسرات: تعد غنية من الناحية التغذوية، لتوفرها على كمية مهمة من البروتينات والألياف النباتية، كما أنها مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة

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