5 أطعمة لتقوية الجسم وتعزيز المناعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات سلاح الجسم ضد الأمراض، وتتميز بعض الأطعمة بقدرتها عى إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة مثل الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي 5 أطعمة لتقوية مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز":

1- التوت: توفر فاكهة التوت كمية مهمة من مضادات الأكسدة التي تصلح الخلايا التالفة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

2- الأسماك الزيتية: تعتبرالأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين بمثابة "المصدر الغني"، لتوفرها على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز الدورة الدموية.

3- الخضروات الورقية: الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق واللفت تعد مصادر تغذية تحتوي على الكثير من الفيتامينات A وC وE وK بالإضافة إلى حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم..

4- البقول: فئة واسعة تشمل جميع أنواع الفاصوليا والبازلاء والعدس، ولكل منها تركيبة غذائية مختلفة. لكن بشكل عام، تحتوي جميعها على مستويات عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور. والأهم من ذلك، أنها مصدر غني جدا بالبروتين النباتي.

5- المكسرات: تعد غنية من الناحية التغذوية، لتوفرها على كمية مهمة من البروتينات والألياف النباتية، كما أنها مصدر كبير للدهون الأحادية غير المشبعة