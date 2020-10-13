سائق "توك توك" يعيد 140 ألف جنيه لصاحبها بالمنيا المصرية

المصدر: مروة سليم - دبي

أعاد سائق "توك توك" في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، مبلغ مالي قيمته 140 ألف جنيه مصري بعدما عثر عليها بمحض الصدفة في احدى الشاوراع أثناء قيادته لمركبته الصغيرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان السائق محمد شقراني 45 عاماً قد عثر على حقيبة مفقودة على حافة الطريق، وجد بها نحو 9 آلاف دولار.

واصطحب محمد شقيقه بـ"التوك توك" وبحثا عن صاحب الحقيبة، وقال محمد لـ"الوطن" أثناء سرده الواقعة "أنا مش معايا موبايل وخدت تليفون أخويا واتكلمنا مع ناس كتير إن اللي يلاقي صاحبها يقول لي، "كنت بجري وكأنها فلوسي، خايف صاحبها يجراله حاجة أو يجيله جلطة ولا يموت عشان ضاعت منه، هو كان أهم حاجة عندي ومفكرتش غير في كدة، ومبصتش لجنيه منها، الغنى غنى النفس". والحمد لله لقيناه في بلد تانية وروحتله لحد عنده وأديته الشنطة وفلوسه مش ناقصة جنيه".

وأضافت الصحيفة المصرية نقلاً عن السائق الذي لايملك أثاث في منزله المتواضع نظراً لما عليه من ديون، "كنت شغال شيال وبعد فترة كبيرة تعبت وعملت عملية في ضهري ومبقتش قادر اشتغل والديون اتكومت عليا، فنزلت على توكتوك آكل منه عيش، بس عمري ما أأكل ولادي حرام".

وكافأ صاحب الشنطة سائق "التوك توك" بملغ مالي 3 آلاف جنيه مصري.